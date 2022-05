Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, si è espresso in merito al futuro di William Saliba, difensore classe 2001 che ha passato l'ultimo anno al Marsiglia in prestito: ""William Saliba deve tornare. Ha accumulato l'esperienza giusta per stare qua. L'abbiamo mandato a Marsiglia per la sua crescita. William voleva essere un titolare regolare, ma ora lo vogliamo che torni all'Arsenal" Lo riporta Marca.