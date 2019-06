Clamorisi rumors provenienti dall’Inghilterra danno come imminente un’offerta del Manchester United per l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Come ripota il Daily Star, il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer è pronto a staccare un assegno da circa 80 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni sportive del togolese classe 1989. Il giocatore, in passato vicino al Milan, è stato cercato anche dai cinesi del Guangzhou Evergrande.