Un post condiviso da Aubameyang (@aubameyang97) in data: Mar 14, 2019 at 4:32 PDT

Aubameyang sur sa célèbration hier:



« Il me fallait un masque qui me représenterait. C'est la panthère noire. En Afrique, au Gabon, nous appelons l’équipe nationale des panthères au Gabon. Cela me représente. »