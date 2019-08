Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk al termine della partita vinta dai Gunners per 1-0 contro il Newcastle grazie ad una sua rete: "Vittoria meritata? Penso di sì, abbiamo combattuto molto oggi. È stata una grande partita contro una buona squadra. Era importante iniziare con una vittoria, la scorsa stagione abbiamo iniziato male, quindi siamo felici. È sempre positivo per tutta la squadra vincere la prima partita, tutti sono felici di ottenere tre punti e non vediamo l'ora di vincere più partite".