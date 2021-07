L'Arsenal ha praticamente chiuso il colpo Nuno Tavares. Per il terzino classe 2000 del Benfica è stato trovato un accordo per una cifra di 8 milioni di euro più bonus e il giocatore ha un'intesa per un quinquennale fino al 30 giugno 2026. Farà in giornata le visite mediche. Battuta la concorrenza del Napoli, che era forte su di lui e di altri club inglesi.