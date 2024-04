Arsenal-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Jorginho e Martinelli dal 1', Tuchel sceglie Gnabry

56 minuti fa



L'Arsenal ospita il Bayern Monaco nel match valido per i quarti di finale di Champions League. Per provare il colpo in casa, Mikel Arteta lancia Kiwior dal 1', mentre a centrocampo c'è Jorginho. Davanti attacco a tre con Saka, Havertz e Martinelli. Dall'altra parte attacco pesante per Tuchel, che schiera Sané, Musiala e Gnabry a sostegno di Kane.



Queste le formazioni ufficiali:



ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta.



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel.