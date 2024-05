Arsenal-Bournemouth: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

L'Arsenal attende il Bournemouth già salvo e senza obiettivi stagionali, i Gunners cercano un successo per confermarsi in vetta alla classifica. Al momento la squadra di Arteta ha un punto in più del Manchester City, impegnato sabato 4 maggio alle 18.30 in casa contro il Wolverhampton. Alla fine della Premier League mancano tre giornate, dopo la partita con le Cherries, l'Arsenal sfiderà il Manchester United a Old Trafford e l'Everton a Emirates.: Arsenal-Bournemouth: sabato 4 maggio 2024: 13.30: Sky Sport 252

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Arsenal-Bournemouth in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: NOW, Sky Go-Arsenal-Bournemouth si gioca sabato 4 maggio 2024, il calcio d'inizio è fissato alle ore 13.30 italiane. Si gioca a Emirates.- La partita tra Arsenal e Bournemouth sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252.- Arsenal-Bournemouth sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.

- La telecronaca Sky di Arsenal-Bournemouth è affidata a Massimo Marianella.- Arteta recupera Timber, ma l'olandese al massimo andrà in panchina. L'allenatore basco è orientato a schierare lo stesso 11 che ha battuto il Tottenham. In attacco ci saranno Trossard, Havertz e Saka, il primo inglese da Ian Wright nel 1996-97 a segnare 15 gol in Premier League. Nel Bournemouth non ci sarà Antoine Semenyo, ko contro il Brighton, in attacco Unal e l'ex Chelsea Solanke.

Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard.Neto; Smith, Senesi, Kelly, Ouattara; Christie, Scott, Cook, Kluivert; Unal, Solanke.