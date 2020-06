Il portiere dell'Arsenal Bernd Leno ha riportato un brutto infortunio al ginocchio nella gara contro il Brighton: ha indicato poi l'attaccante avversario Maupay, autore del fallo, per accusarlo. Il problema al ginocchio di Leno è scaturito da un'entrata in ritardo dell'attaccante, che non si è fermato dopo non aver preso il pallone: accasciatosi a terra e soccorso con tanto di ossigeno, Leno si è poi ripreso.