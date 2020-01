Il terzino sinistro del Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa pensa a cambiare aria, il suo contratto scadrà quest’estate e può già accordarsi con altri club per la prossima stagiione. Seguito da Inter e Juventus, ora è l’Arsenal ad essersi informato per il francese in ottica di un possibile colpo a parametro zero per giugno. È quanto riporta RMC.