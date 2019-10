Nel post partita di Liverpool-Arsenal valevole per gli ottavi di finale della Coppa Carabao, Jamie Carragher, ex leggenda dei Reds, ai microfoni di Sky ha sciabolato il suo giudizio sulle prestazioni di ​Shkodran Mustafi, centrale dei Gunners: "Penso che il tedesco abbia finito i suoi giorni in Premier League. Quando viene coinvolto nell'azione rende nervosi i suoi compagni: non riescono a giocare come vorrebbero perché devono coprire quello che non fa lui. Credo che quando se ne andrà dall'Arsenal sarà meglio per tutti".