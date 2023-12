Fra i principali indiziati alla partenza in casa Salernitana c'è Boulaye Dia, trascinatore della scorsa stagione che già la scorsa estate ha provato senza successo a cambiare aria. Come riporta il quotidiano Le Cronache sull'attaccante ci sarebbe l'Arsenal di Mikel Arteta, con i Gunners pronti a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Charlie Patino. Classe 2003, è attualmente in prestito allo Swansea.