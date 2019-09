Il centrocampista dell'Arsenal Dani Ceballos ha rilasciato un'intervista al Guardian, parlando delle sue prime settimane da Gunner: "Devo essere realista, le due belle partite che ho disputato qui non si sono mai viste nella mia permanenza al Real Madrid. Ho giocato poco lì ma non l'ho mai fatto al massimo livello. Emery mi conosce e si fida di me, vuole che mostri in campo la mia personalità. Mi ha convinto a venire dicendo che il suo calcio mi sarebbe piaciuto e anch'io sono dell'idea che tra 10 anni sarà tra i club più vincenti del mondo.