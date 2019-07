Dani Ceballos, neo acquisto dell'Arsenal, seguito anche dal Milan, ha spiegato perché ha scelto i Gunners: "Questo è un club storico che ho sempre seguito per Jose Antonio Reyes, che è della mia stessa città e ha giocato qui. Ha fatto la storia in questo club, vincendo il campionato, quindi è un passo importante nella mia carriera per me arrivare nell'Arsenal. Ho parlato con suo padre poco prima di venire qui e mi ha detto di non pensarci due volte perché è un club meraviglioso. Jose è stato benissimo qui. Oggi, quando sono entrato nel campo di allenamento, ho visto una sua foto e mi ha davvero colpito perché è come il mio idolo d'infanzia".