Arsenal-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 29esima giornata dellaA 2024/25 offre uno dei più importanti derby di Londra con, calcio d'inizio alle 14.30 di domenica 16 marzo 2025, che è non solo big match di giornata, ma anche gara fondamentale sia per tenere vive le flebili speranze dei Gunners nella corsa al titolo (i 2 punti conquistati nelle ultime 3 hanno fatto scappare il Liverpool a +15) sia per non compromettere la corsa ad un posto Champions dei Blues (oggi 4i a +2 su Manchester City e Newcastle e a +3 sul Brighton)Partita: Arsenal-Chelsea.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Arsenal-Chelsea in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Data: domenica 16 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 14:30.Canale tv: Sky Sport Calcio, NOW.Streaming: Skygo, NOW.(4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Merino, Trossard. All. Arteta.(4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Neto, Palmer, Sancho; Nkunku. All. Maresca.

- La sfida tra Arsenal e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv da Sky con canale di riferimento Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, nonché visibile su NOW scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.- Arsenal-Chelsea sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso le app di Sky Go, servizio riservato ai clienti Sky, o su NOW, acquistando il 'Pass Sport'.