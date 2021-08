Il big match della seconda giornata dimette subito in scena uno dei tanti derby di Londra, ma quello franon sarà una sfida come altre, ma avrà tanti riflettori puntati sull'Emirates Stadium. Nei campioni d'Europa in carica, infatti ci sarà l'esordio stagionale di quelche ha sconvolto l'estate della Serie A lasciando l'Inter da campione d'Italia per provare a rivincere anche con i Blues già partiti forti all'esordio contro il Crystal Palace. Non ha iniziato bene, invece, l'Arsenal uscito sconfitto per 2-0 dal Brentford all'esordio.