L'Arsenal era da anni che non viveva una stagione così esaltante in Premier League. I Gunners sono diventati l'unica squadra ad aver vinto ben nove derby londinesi quest'anno, dopo il 4-1 ai danni del Fulham domenica. Gabriel Martinelli, attaccante brasiliano, ha segnato più gol di tutti in questi scontri: ben quattro. Dietro lui, a quota tre, ci sono Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Martin Odegaard.