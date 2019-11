Confermata la fiducia a Unai Emery (almeno per ora), l'Arsenal vuole accontentare il tecnico spagnolo nelle sue richieste. In cima alla lista dei desideri c'è un difensore centrale che milita nel Villarreal e che sta positivamente stupendo in questa prima parte di Liga: Pau Torres si è preso sulle spalle i Sottomarini gialli con una sicurezza e una personalità non comuni. Secondo il Sun, i Gunners studiano il colpo ma la clausola rescissoria da 45 milioni di euro potrebbe essere un deterrente decisivo.