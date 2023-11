L'Arsenal, dopo un buon inizio di campionato, valuta le mosse per il prossimo futuro. Sul taccuino di Edu Gaspar c'è sicuramente la situazione di David Raya, arrivato all'Emirates quest'estate in prestito dal Brentford. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i Gunners già a gennaio eserciteranno il diritto di riscatto, pagando al Brentford circa 27 milioni di sterline per rendere il portiere spagnolo un giocatore di proprietà dell'Arsenal a tutti gli effetti.