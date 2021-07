L'Arsenal è interessato a James Maddison. Il centrocampista piace molto ad Arteta ed andrebbe ad occupare lo spazio lasciato da Odegaard, rientrato al Real Madrid. Il Leicester però non vorrebbe privarsi di uno dei suoi uomini migliori, motivo per cui la trattativa sembra difficile. Per sbloccare la trattativa però i gunners potrebbero inserire uno tra Reiss Nelson e Ainsley Maitland-Niles. Entrambi i giocatori infatti sono considerati sacrificabili, con il secondo che aveva già attirato l'interesse delle foxes lo scorso anno.