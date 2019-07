L'Arsenal sorride dopo l'annuncio di Dani Ceballos, che arriva a Londra in prestito dal Real Madrid. Il centrocampista classe '96 meno di un mese fa ha vinto l'Europeo Under 21 con due statistiche da cerchiare in rosso: Ceballos infatti è stato il centrocampista che ha completato più passaggi (338/375) e più dribbling (19/26).