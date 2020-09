I più attenti risponderebbero: a parte l'affare di calciomercato che nell'estate del 2018 ha portato l'attaccante costaricanoin Ciociaria, nulla. E si tratterebbe di una risposta corretta a metà.per violazione dell'articolo 18bis e dell'articolo 4, paragrafo 3, annesso 3 del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori (RSTP nella versione inglese dell'acronimo). E ancora una volta, come già successo nei casi di Juventus-Benatia , la vicenda è scivolata via sotto silenzio quantomeno in Italia, poiché nel caso dell'Arsenal qualche riflesso sui media britannici c'è stato . Che poi tutto quanto avvenga per il trasferimento di un calciatore che in Ciociaria ha avuto un'esperienza modesta, conclusa dopo soli sei mesi con la cessione ai messicani del León durante il mercato di gennaio 2019, aggiunge tono letterario alla vicenda.Il 26 febbraio 2020 l'Arsenal FC e il Frosinone Calcio vengono giudicati dalper possibile violazione dell'articolo 18bis e dell'articolo 4, paragrafo 3, allegato 3 del RSTP. Rispettivamente si tratta degli articoli relativi allae all'obbligo di segnalare l'esistenza di pagamenti a terze parti o di un'influenza di terza parte. La vicenda riguarda il trasferimento di Joel Campbell al Frosinone, avvenuto poche settimane dopo il ritorno della squadra giallazzurra in serie A. L'operazione viene perfezionata il giorno di Ferragosto 2018 e il contratto che la definisce contiene una clausola, la 3.5, che immediatamente richiama l'attenzione degli addetti al Transfer Matching System (TMS) della Fifa . Tale clausola stabilisce quanto segue:“se il Frosinone decide di trasferire, con formula definitiva, la registrazione del Calciatore a un altro Club (…), il Frosinone dovrà pagare all'Arsenal una cifra in denaro (…) corrispondente a (a) nel caso che il Futuro Trasferimento a un club calcistico sia regolato da una federazione calcistica nazionale del Regno Unito (UK), 30% (trenta per cento), o (b) in caso di Futuro Trasferimento verso qualsiasi altro club calcistico, 25% (venticinque per cento) (...)”.E per quanto generico sia il riferimento a qualsiasi “federazione calcistica nazionale del Regno Unito”,. Ma anche prendendolo alla lettera e dando per buono che esso riguardi i campionati dell'intero Regno Unito, resta il fatto che una clausola del genere vada a cozzare contro la disciplina sancita dall'articolo 18bis del RSTP, di cui è bene ricordare il dettato:“Nessun club deve stipulare un contratto che dia possibilità al/ai club controparte/i , e viceversa, o a ogni terza parte, di acquisire la possibilità d'influenzare la sua indipendenza in materia di reclutamento (employment) e trasferimenti, le sue politiche e le performance della sua squadra”.Pur nella sua formulazione bizantina,. Nella fattispecie,. Fra l'altro, come si legge al punto 3 del documento con cui il Disciplinary Committee della Fifa,(come da richiesta dell'articolo 4, paragrafo 3 allegato 3)Ovvio che un procedimento analogo riguardi anche l'Arsenal, tanto più che i Gunners firmano nello stesso periodo (2 agosto 2018) un altro accordo di quel tenore con un altro club: il Paok Salonicco, relativamente al trasferimento in Grecia di Chouba Akpom, attaccante anglo-nigeriano classe 1995 . I termini dell'accordo sono una fotocopia di quelli stabiliti col Frosinone: 30% di sell on fee in caso di futuro trasferimento del calciatore nel Regno Unito, 25% nel caso in cui egli venga ceduto “a qualsiasi altro club”.. Probabile che esso venga inserito più avanti. A ogni modo, i due club presentano le controdeduzioni che non vengono ritenute esaustive dalla Fifa. Giunge dunque la sanzione per entrambi: 10 mila franchi svizzeri per il Frosinone e 40 mila franchi svizzeri per l'Arsenal. Inoltre, nel caso dei Gunners, viene stigmatizzato il fatto che essi abbiano violato due volte le regole.Ribadiamo il concetto:. Ma l'aspetto che merita attenzione più di tutti è un altro.Sia l'accordo firmato dalla Juventus e l'Al Duhail per il trasferimento di Medhi Benatia, sia quelli stipulati dall'Arsenal con Frosinone e Paok Salonicco rispettivamente per Joel Campbell e Chouba Akpom,. Nel caso di Benatia la clausola ha mirato a impedire il trasferimento presso i principali club italiani rivali della Juventus e il Paris Saint Germain. Nel caso dei due calciatori ceduti dall'Arsenal, l'obiettivo è stato disincentivare un loro ritorno nel campionato più ricco e mediatico al mondo. L'interrogativo da porsi è:Perché nel caso non ne fossero al corrente si tratterebbe di una situazione quantomeno discutibile.@Pippoevai