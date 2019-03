Il suo contratto con il Manchester United è in scadenza e non sarà rinnovato Antonio Valencia parlando ai microfoni di ElUniverso l'esterno ha spento le voci che lo volevano vicino a Inter e Arsenal: "​Sono solo voci. Non sono più un ragazzo di 22 anni, sceglierò l'opzione migliore e non sarà una scelta economica, ma legata al mio benessere e a quello della mia famiglia".