C’è un giovane difensore francese, è nato a Bondy nella Francia settentrionale il 24 marzo 2001, che nonostante abbia disputato una sola stagione nella prima squadra del Saint Etienne ha impressionato tutti per tecnica, prestanza fisica e personalità.



Si chiama William Saliba e su di lui si sono già fatte forti le attenzioni di molte squadre di Premier League. Tra tutte, l’Arsenal è quella che si è mossa con più decisione ma ha sbattuto sul muro eretto dal Saint Etienne.



Secondo quanto afferma il Sun, la squadra francese è disposta a cedere il giocatore, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, per una cifra non inferiore ai 28 milioni di euro, ma pone una condizione imprescindibile, ovvero che il giocatore resti in prestito alle sue dipendenze per la prossima stagione. L’Arsenal, senza un budget illimitato per la campagna acquisti estiva, non è nelle condizioni di procrastinare ulteriormente un restyling della propria difesa, perciò questa stringente condizione, può far saltare il banco intorno al giovane difensore.



Al danno si potrebbe aggiungere la beffa perché il Manchester City, che non ha problemi di portafogli e nemmeno impellenti necessità di acquistare centrali in difesa, potrebbe inserirsi nella corsa accettando le condizioni poste dal Saint Etienne.



La sfida è appena iniziata.