Unai Emery, manager dell'Arsenal, parla in conferenza stampa dopo il ko, il secondo in due partite di Premier, contro il Chelsea: "Abbiamo detto prima del match che dovevamo migliorare e fare un processo, essere competitivi in ​​ogni partita e sapere o imparare nella partita. Al momento questo può succedere. Penso che oggi la squadra già dopo il 2-0 abbia avuto una reazione molto buona. Nel primo tempo, penso che abbiamo creato più possibilità di segnare e penso che il 2-2 sia stato uno choc per noi perché abbiamo creato più chance da gol. Nella ripresa abbiamo avuto meno momenti nella partita e abbiamo concesso più possibilità al Chelsea di segnare il terzo gol. Per questo motivo, abbiamo bisogno di equilibrio, ma il risultato è così. Il nostro processo è solo continuare a migliorare le cose, facendo di più con il bilanciamento dei momenti difensivi e dei momenti offensivi. Alla fine della partita, avevano in campo due centrocampisti che erano Lucas (Torreira ndr) che ha 22 anni e Matteo (Guendouzi ndr) che ne ha 19. Poi è chiaro, dobbiamo vincere perché abbiamo una grande responsabilità contro il West Ham ad Emirates Stadium".