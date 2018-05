Prime parole da neo tecnico dell'Arsenal per Unai Emery. L'allenatore spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: "Sono entusiasta di entrare a far parte di uno dei più grandi club: l'Arsenal è conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo stile di gioco, la sua attenzione per i giovani, lo stadio fantastico. Sono felice di iniziare questo importante nuovo capitolo nella storia del club. Ho incontrato Stan e Josh Kroenke (gli azionisti di maggioranza) ed hanno grandi ambizioni. Non vedo l'ora di far vivere ai tifosi dell'Arsenal alcuni momenti e ricordi speciali".