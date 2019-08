Unai Emery può fare a meno di Mustafi. Lo ha detto il manager dell'Arsenal in conferenza stampa, con il tedesco sul mercato al pari di Elneny: "Noi abbiamo molti giocatori in rosa che conoscono la propria situazione. Ad esempio loro due: io voglio giocatori che siano felici di essere qui e che possano essere protagonisti. Ho parlato molto con loro nel pre-campionato, e ho detto loro che sarebbe meglio partire per poter giocare da titolari in un'altra squadra, per essere felici e continuare le proprie carriere. Sono due ottimi calciatori, ma per varie circostanze non possono garantirmi i minuti e la felicità di cui abbiamo bisogno. Conoscono questa situazione, e nel frattempo continuano ad allenarsi con noi"