L'allenatore dell'Arsenal, Unai Emery dribbla le domande su Ramsey, che a giugno si svincolerà a parametro zero dai Gunners: "Per me gennaio è molto lontano, penso solo a lunedì e voglio che ogni giocatore abbia la mentalità e la preparazione necessarie per giocare insieme e vincere. Io sono concentrato su ogni singola partita. Il futuro è domani, a me interessa l'approccio alla prossima partita, non parlo di questioni individuali. Voglio che Ramsey giochi come tutti gli altri: nell'ultima partita ha iniziato dalla panchina e poi ha fatto bene per 25 minuti e lunedì, contro il Leicester, mi aspetto lo stesso: che inizi da titolare o dalla panchina, lo voglio concentrato per essere d'aiuto alla squadra, come qualsiasi altro giocatore".