Unai Emery, manager dell’Arsenal, parla a Sky Sports di Aaron Ramsey, cercato da Milan e Juve e in scadenza di contratto: “Il mio obiettivo e il suo sono gli stessi del club. E' vero che ogni giocatore ha una differente condizione contrattuale, ma abbiamo bisogno di separare le questioni personali con quelle di squadra. Voglio che ogni giocatore sia concentrato sul lavoro e le partite. Ramsey può parlare con il club e decidere anche di non restare. Ma per me, per noi e per la squadra, si tratta di vivere insieme fino a che lui sarà dell'Arsenal”.