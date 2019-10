Unai Emery, manager dell'Arsenal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Vitoria in Europa League: "Stiamo provando a prepararci per ogni partita al meglio. Ogni competizione è molto importante per noi. In primis ci interessa la Premier, poi viene anche l'Europa visto che vogliamo dimostrare di essere cresciuti rispetto al passato. Le critiche? Nella mia carriera è sempre stato normale riceverne, sia sul lavoro che sulla squadra o sui giocatori. Io sto pensando solo a come migliorare. Vogliamo far giocare chi di solito sta in panchina e anche alcuni giovani, vogliamo dargli delle possibilità di mettersi in mostra"