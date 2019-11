In conferenza stampa pre Leicester-Arsenal, Unai Emery a provato a fare il punto sulla situazione Granit Xhaka dopo le tante polemiche divampate nei giorni scorsi: "Ho parlato con lui e non si sente ancora nelle condizioni di giocare" ha rivelato. E aggiunge: "Non so se giocherà ancora con l'Arsenal perché, sebbene con la testa sia concentrato e voglia aiutarci ad ottenere risultati importanti, solo il tempo ci dirà se potrà tornare a vestire questa maglia".