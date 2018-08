Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, ha parlato dopo la partita persa dai Gunners per 2-0 contro il Manchester City: "Allo stadio c'era una bella atmosfera, è stata percepita anche dai miei calciatori. La partita contro il City, però, oggi ha mostrato come ci sia ancora molto da fare e migliorare. La loro è una vittoria meritata, noi nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più e tornare in corsa. Sono comunque soddisfatto della corsa e della voglia di combattere dei miei giocatori".