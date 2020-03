In un'intervista concessa ad Arseblog, il centrocampista Cesc Fabregas ha svelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare l'Arsenal nel 2011, per accasarsi al Barcellona: "Ero il capitano, sentivo molta pressione su di me. Avevo il compito di guidare la squadra. Ho dato tutto, a volte dopo una sconfitta tornavo a casa e piangevo. Passavo notti insonni, poi ad un certo punto mi sono sentito solo, specialmente negli ultimi anni. Solo pochi compagni mi appoggiavano".