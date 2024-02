Arsenal: fari puntati su Oscar Gloukh, l'ultimo gioiello del Salisburgo

Redazione CM

Il calciomercato è chiuso, ma non dorme mai e i club programmano già le mosse per la prossima stagione. Lo fa l'Arsenal, alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare la rosa a disposizione di Mikel Arteta e i fari sono puntati sul campionato austriaco.



Come riferito da Football Transfers infatti, questo weekend gli osservatori dei Gunners si sono recati a Linz per assistere alla sfida tra Blau Weiss e Salisburgo e vedere da vicino l'ultimo gioiello del club della galassia Red Bull: Oscar Gloukh.



Il fantasista israeliano classe 2004 è uno dei giocatori più brillanti della formazione austriaca e si è già messo in mostra nella prima parte della stagione: 28 presenze complessive tra campionato, Champions League e Coppa, con 6 gol messi a referto arricchiti da 7 assist. Se lo ricordano bene i tifosi dell'Inter, perché proprio Gloukh realizzò la rete del momentaneo 1-1 a San Siro in Champions (partita poi vinta 2-1, gol di Lautaro e Calhanoglu).



Gloukh è uno degli obiettivi più caldi per l'Arsenal ma non solo, nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Juventus, che con Cristiano Giuntoli vuole proseguire con la rivoluzione giovani.