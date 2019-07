Sfuma definitivamente l'ipotesi Nicolas Pépé per il Napoli: è fatta per l'arrivo dell'esterno ivoriano all'Arsenal. Operazione da 80 milioni di euro, che finiranno nelle casse del Lille per il cartellino, e accordo raggiunto tra i Gunners e il calciatore: restano da definire solo alcuni dettagli burocratici ma Pépé, riferisce la stampa inglese, è atteso nelle prossime ore, con ogni probabilità tra martedì notte e mercoledì mattina, a Londra per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con l'Arsenal.