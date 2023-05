Come riportato da Football Insider, l'Arsenal ha deciso di dichiarare cedibili 14 giocatori, che si troverebbero a lasciare il club. Alcuni di questi 13 giocatori sono senatori come Granit Xhaka, uno dei capitani della squadra, o Thomas Partey. L'elenco dei membri cedibili è completato da Kieran Tierney, Emile Smith Row, Rob Holding, Reiss Nelson e dai giocatori in prestito Nicolas Pépé (Nizza), Albert Sambi Lokonga (Crystal Palace), Pablo Marí (Monza), Ainsley Maitland-Niles (Southampton), Hale Enders (Halifax Town), Charlie Patino (Blackpool) e Folarin Balogun (Stade de Reims).