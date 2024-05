Arsenal, Gabriel Jesus è sul mercato: lo stipendio monstre e a chi può interessare. Anche in Serie A

Muoversi sul mercato è ormai diventato come muoversi in area di rigore per un bomber consumato: devi scrutare la situazione, anticipare l'avversario e capitalizzare al meglio un'opportunità che ti si presenta. Ecco perchéPer le squadre di Serie A, bisogna cercare tra i, traper trovare soluzioni alle proprie necessità.

- A scriverlo è The Athletic, secondo cuiIl brasiliano,, ha un contratto fino al 2027, unoma potrebbe essere sacrificato sull'altare della sessione estiva.: e sarebbero tutti i benvenuti, finanziandone l'arrivo con la cessione di Gabriel Jesus. D'altronde uno come lui di mercato ne ha e parecchio:Le italiane potrebbero ancora inserirsi, a determinate condizioni. Attaccante completo, d'aria di rigore ma che sa anche giostrare fuori - talvolta ha giocato anche da ala - la Serie A potrebbe essere per lui un modo di rilanciare una carriera che sembra essere a un punto morto. D'altronde tutte le nostre big potrebbero necessitare di un attaccante a breve.per completare il reparto, ilper affidarglielo, la- nel caso di cessione di- ma ancheche si preparano a salutare

Rispetto a quella passata, questa stagione per il brasiliano è decisamentePur essendo abile e arruolato, Jesus. Meglio è andata in Champions League dove, in 8 gare, ha raccolto ben 4 reti. Lo scettro di attaccante principe dei Gunners insomma sta cambiando proprietario. Gabriel in campo appare. Lì prese sulle sue spalle l'Arsenal ma, come troppo spesso successo in carriera, ungli si è messo di traverso e ha contribuito a frenarne stagione e parabola. Arrivato nel nord di Londra nel 2022 come, il giocatoree, grazie al quale,Con Pep era uno di contorno, con Arteta poteva diventare il leader tecnico di una contendente al titolo e così pareva potesse andare fino al ko che ha chiuso in anticipo anche la sua partecipazione ai Mondiali. “", ha detto lui stesso, tornando a quel problema fisico patito nella terza partita del girone in Qatar e costatogli la competizione. Ora Gabriel Jesus sta bene:ma quella forma non è più tornata. Si è dovuto e si deve tuttora sottoporre a, piccole operazioni di pulizia che però ora potrebbero fargli saltare anche la. “", ha chiosato. Futuro incerto in campo e fuori. Gabriel Jesus deve ritrovare la sua forma, tornare a potersi fidare del suo corpo e riprendere a segnare, cosa che quest'anno ha fatto col contagocce. Dall'Italia per lui potrebbe arrivare una telefonata salvifica.