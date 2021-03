Il centrocampista Mattéo Guendouzi, secondo i media inglesi non ha nessuna probabilità di tornare all’Arsenal la prossima stagione. Il ventunenne francese, cresciuto nel vivaio del PSG, era arrivato ai Gunners dal Lorient per 8 milioni di euro nell’estate 2018. Le sue prestazioni non hanno mai convinto del tutto tanto che la scorsa estate era stato mandato in prestito all’Herta Berlino e tuttora non sembra non rientrare nei piani di Arteta per la prossima stagione. Secondo Football Insider l’Arsenal chiede 25 milioni di pounds, 5 in meno rispetto alla scorsa estate.