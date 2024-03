Arsenal: Gyokeres obiettivo numero uno per l'attacco

Victor Gyokeres è uno degli attaccanti emergenti del panorama europeo. Arrivato allo Sporting Lisbona dal Coventry City per 21 milioni di euro nell'estate del 2023 si sta prendendo la scena a suon di prestazioni e reti: 19 reti e 8 assist in 23 partite di campionato portoghese oltre ad aver segnato 5 gol e fornito 1 assist in 8 presenze in Europa League, numeri da capogiro. Normale quindi che lo svedese abbia attirato l'interesse di diversi top club.



I DETTAGLI - Come riporta Football Insider il Chelsea ha mostrato interesse per il calciatore svedese 1998 ma l'Arsenal lo ha messo come obiettivo prioritario per l'attacco. Del resto nella rosa dei Gunners manca un bomber in grado di scardinare le difese avversarie. I vari Havertz e Gabriel Jesus, spesso impiegati in quella zona di campo sono dotati di grande tecnica e in grado di aprire spazi ai compagni coi loro movimenti, tuttavia non sono rapaci dell'area di rigore come lo svedese, il cui contratto scadrà nel 2028.