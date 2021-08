Secondo il Daily Star, l'Arsenal starebbe pensando di proporre al Barcellona uno scambio tra Hector Bellerin ed Emerson Royal. Lo spagnolo ha da tempo chiesto la cessione e sembrava molto vicino all'Inter, ma i nerazzurri non sono riusciti ad accordarsi con i gunners per il trasferimento, motivo per cui, a 14 giorni dalla fine del mercato il giocatore sta spingendo per essere venduto. L'ultima idea sarebbe quella di farlo tornare nel club dov'è cresciuto in cambio del terzino brasiliano, una soluzione che potrebbe garantire esperienza ai blaugrana e il sostituto di un giocatore scontento per i londinesi.