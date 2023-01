In conferenza stampa Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato della situazioni infortuni in casa Gunners dopo il ko del suo centrocampista Elneny. "Ci sono delle preoccupazioni, di solito Mo è uno di quelli che non si lamenta mai di nulla. Vediamo quanto starà fuori, certo questo cambia i nostri piani. Avremmo bisogno di maggiore profondità a centrocampo, ma questo mercato è complicato".