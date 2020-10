Il padre di Thomas Partey, nuovo centrocampista dell'Arsenal arrivato all'ultimo nel mercato estivo, ha parlato al Mirror spiegando come Partey aspettate una grande squadra, più di Chelsea o Juventus. “Non eravamo disturbati da nulla perché speravamo in una squadra migliore. Eravamo a conoscenza dell’interessamento di Juventus, Chelsea. Lui voleva giocare in Champions League, ma gli ho detto che avrebbe potuto aiutare la squadra ad arrivarci".