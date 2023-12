Dopo le voci di mercato degli scorsi giorni, l'Arsenal ha aperto i contatti per il rinnovo del difensore Takehiro Tomiyasu. Ad oggi il contratto del giapponese è in scadenza nel 2025, con la possibilità del prolungamento di un ulteriore anno. Il club inglese, però, vuole blindare il proprio centrale per diverse stagioni. A riportarlo è l'Athletic.