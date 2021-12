Pierre-Emrick Aubameyang non lascerà l'Arsenal se prima non troverà un sostituto, a riportarlo è il Daily Mail. I profili seguiti per sostituire il 32enne attaccante sono, secondo la testata inglese, Dominic Clavert-Lewin, 24enne attaccante inglese dell'Everton, e Jonathan David, 21enne attaccante canadese del Lille. Il gabonese piace al Barcellona.