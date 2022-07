William Saliba è tornato all'Arsenal dopo un'ottima stagione al Marsiglia. “Quello che ha fatto William a Marsiglia è magnifico. Quindi sta a noi testarlo davvero quest'estate e vedere cosa si adatta meglio. Ha chiaramente lasciato il segno in giovane età con il suo gioco in un grande campionato in Europa ed è stato uno dei migliori giocatori d'Europa. Allora perché non usarlo?", ha detto il responsabile del settore giovanile Per Mertesacker. Un messaggio chiaro per il tecnico Mikel Arteta, costretto a prendere una decisione chiara sul futuro del nazionale francese di 21 anni, che dovrà affrontare la concorrenza di Ben White e Gabriel Magalhães.