Arsenal: in arrivo il rinnovo per Tomiyasu

L'Arsenal è impegnato nella corsa alla vittoria della Premier League insieme a Liverpool e Manchester City, oltre ad essere atteso dal ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto, nel mentre muove anche dei passi sul mercato. Infatti sembrerebbe molto vicino il rinnovo di Takehiro Tomiyasu, ex Bologna. Secondo quanto riporta The Sun il giocatore giapponese classe 1998, attualmente infortunato e il cui attuale contratto scadrà nel 2025, con questo rinnovo raddoppierà il suo salario fino ad arrivare a circa 100 mila sterline a settimana.



I DETTAGLI - Apprezzato per le sue qualità tecniche e fisiche in aggiunta ad una duttilità invidiabile (può infatti ricoprire tutti i ruoli difensivi) Tomiyasu starebbe quindi per rinnovare il proprio legame con i Gunners. Nella stagione in corso ha disputato 13 partite in Premier League, condite con 1 gol e 1 assist, mentre nella massima competizione europea ha disputato 5 partite e fornito 2 assist. Il difensore giapponese era arrivato a Londra dal Bologna, nell'agosto del 2021 per 18,6 milioni (ai rossoblu spettano anche altri 3-5 milioni). Il valore di mercato attuale secondo Transfermarkt è invece di 30 milioni di euro.