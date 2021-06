Secondo quanto riportato dallo Sheffield Star, l'Arsenal è interessato a Sander Berge. Il centrocampista in forza allo Sheffiled United è uno dei pezzi pregiati delle Blades e lo stesso giocatore ha chiesto di essere ceduto dopo un'anno e mezzo nel South Yorkshire. Non c'è stata ancora un'offerta ufficiale, poiché dai colloqui tra le due società è emersa l'intenzione dello Sheffiled di non scendere oltre i 35 milioni di sterline, cifra al momento ritenuta eccessiva. Il norvegese è seguito anche dal Napoli.