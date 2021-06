Ormai rassegnato sul fronte Odegaard, l'Arsenal avrebbe messo in cima alla lista della sue preferenze per la trequarti James Maddison. Come riportato dal Daily Express la trattativa al momento sembra difficile, in quanto il Leicester ha rifiutato un'offerta di 70 milioni di sterline la scorsa estate e il giocatore ha definito la vittoria della FA Cup come il giorno più bello della sua vita. Il tabloid però sottolinea come la dirigenza dei gunners sia convinta che si possa raggiungere un accordo a circa 60 milioni di sterline per portare il talento di Coventry nel nord di Londra.