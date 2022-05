L'Arsenal e la Juventus potrebbero mettere in piedi uno scambio a centrocampo. Da quanto riporta AS, i giocatori in mezzo a questa possibile operazione sono Thomas Partey e Arthur. Il primo non è considerato elemento importante per i Gunners, così come il brasiliano della Juve che non si è inserito negli schermi dell'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri.