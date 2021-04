"Volevamo darvi il Barcellona, ma voi preferite lo Stoke...". Rispondendo ai tifosi in un forum dedicato, Josh Kroenke, figlio di Stanley (azionista di maggioranza) e membro del direttivo dell'Arsenal, ha smentito l'ipotesi cessione della società: "Nessuna intenzione di vendere, vogliamo essere di nuovo grandi, ma un modello a lungo termine non supporta investimenti elevati a lungo termine".



SUPERLEGA - "Ci siamo chiesti cosa fosse peggio, se una Superlega o una Superlega senza l'Arsenal. Ci siamo chiesti cosa vogliono i tifosi e a livello globale vorrebbero vedere più spesso partite come Arsenal-Barcellona. I tifosi inglesi vogliono vedere più big match, ma voi volete ancora le notti fredde di Stoke...".