Unai Emery è stato esonerato dall'Arsenal. E il manager spagnolo scrive una lettera d'addio al club londinese e ai suoi tifosi: "E’ stato un onore essere l’allenatore dell’Arsenal. A tutti i tifosi, voglio ringraziarvi tutti dal profondo del cuore per avermi aiutato a capire e sentire la grandezza dell’Arsenal. A tutti voi che ci avete supportato da ogni angolo del globo, a tutti coloro che sono venuti all'Emirates, a tutti coloro che hanno aspettato sotto la pioggia e il freddo solo per salutarmi dopo una partita. Voglio dire a tutti voi che ho lavorato con passione, impegno e impegno. Non mi sarebbe piaciuto altro che ottenere risultati migliori per voi. Voglio anche inviare un messaggio di gratitudine a tutti i dipendenti dell’Arsenal per il modo in cui mi hanno trattato. La grandezza dell’Arsenal è in ogni direttore, dirigente, impiegato, assistente e volontario".



"In particolare, voglio evidenziare Ivan Gazidis (ora al Milan ma all'Arsenal quando è arrivato, ndr), che mi ha accolto nel club, e Raul Sanllehi, Edu e Vinai Venkatesham per il loro rispetto, compagnia e aiuto. Fino all’ultimo minuto sono stato trattato con onore e onestà. E, naturalmente, invio la mia sincera gratitudine alla famiglia Kroenke, per la loro fiducia. E’ stato un anno e mezzo pieno di emozioni, di grandi momenti e di alcuni altri più amari, ma non e’ passato un solo giorno senza che mi fermassi a pensare a quanto sono stato fortunato a lavorare in questo club con questi giocatori e le loro qualità professionali e personali. Hanno sempre onorato la maglia che indossano. Meritano il vostro sostegno. Avevo già sperimentato molto nel calcio, ma mi sono divertito e ho imparato molto in Inghilterra, in Premier League, sul rispetto dei professionisti e sulla purezza del calcio. I miei migliori auguri sempre".